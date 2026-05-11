Tra zaini fedi nuziali e cuffiette | tutto quello che hanno perso gli udinesi negli ultimi giorni

Negli ultimi giorni, molte persone a Udine hanno smarrito oggetti di diverso tipo, tra cui zaini, fedi nuziali e cuffiette. Sono stati segnalati diversi ritrovamenti di oggetti lasciati per strada o abbandonati in vari luoghi della città. La maggior parte delle persone ha recuperato gli oggetti smarriti, mentre altre stanno ancora cercando di ritrovare ciò che hanno perso. Nessun dettaglio su eventuali denunce o ritrovamenti particolarmente significativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Capita a tanti di perdere qualcosa per strada, o di appoggiare un oggetto da qualche parte per poi dimenticarselo lì. Per le vie e gli angoli di Udine non si trovano solo i classici mazzi di chiavi o portafogli, ma anche alcune chicche davvero inaspettate. Ecco la lista degli oggetti smarriti dal.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (Der Untergang), film del 2004... Si parla di: Tra zaini, fedi nuziali e cuffiette: tutto quello che hanno perso gli udinesi negli ultimi giorni; Udine il mosaico degli smarriti | tra fedi d’oro e zaini scolastici. Soccorritori recuperano le fedi nuziali di una coppia di migranti scampati al naufragioIl 9 novembre un'imbarcazione che si occupa di soccorrere i migranti ha recuperato uno zaino rosso che galleggiava nel Mar Mediterraneo tra i relitti di un naufragio avvenuto settimane prima, secondo ... ilmattino.it