Tra zaini fedi nuziali e cuffiette | tutto quello che hanno perso gli udinesi negli ultimi giorni
Negli ultimi giorni, molte persone a Udine hanno smarrito oggetti di diverso tipo, tra cui zaini, fedi nuziali e cuffiette. Sono stati segnalati diversi ritrovamenti di oggetti lasciati per strada o abbandonati in vari luoghi della città. La maggior parte delle persone ha recuperato gli oggetti smarriti, mentre altre stanno ancora cercando di ritrovare ciò che hanno perso. Nessun dettaglio su eventuali denunce o ritrovamenti particolarmente significativi.
Capita a tanti di perdere qualcosa per strada, o di appoggiare un oggetto da qualche parte per poi dimenticarselo lì. Per le vie e gli angoli di Udine non si trovano solo i classici mazzi di chiavi o portafogli, ma anche alcune chicche davvero inaspettate. Ecco la lista degli oggetti smarriti dal.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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