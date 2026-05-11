Tra lacrime e sorrisi a suon di musica | il day after dell' adunata degli Alpini Video
Il giorno dopo l’adunata degli Alpini a Genova, si sono vissuti momenti di emozione e allegria tra lacrime e sorrisi, accompagnati dalla musica. Tra gli eventi più commentati ci sono stati alcuni episodi imprevisti che hanno divertito il pubblico e creato un clima di condivisione tra i partecipanti. La manifestazione ha visto coinvolte diverse persone, che hanno condiviso il loro entusiasmo attraverso vari interventi e performance.
Emozione e simpatico (quanto imprevisto) intrattenimento: è così che si possono racchiudere due dei momenti più interessanti per quanto riguarda la sponda trentina dell’adunata degli Alpini tenutasi a Genova. Vediamo nel dettaglio.Il passaggio di ZanottiLa parte emozionale riguarda un passaggio.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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