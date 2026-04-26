Domani si affrontano Manchester United e Brentford in una partita che si preannuncia interessante, con i due team pronti a scendere in campo con le formazioni previste. I tifosi potranno seguire l'incontro attraverso i canali televisivi e le piattaforme di streaming dedicate. La squadra ospite, il Brentford, cerca di approfittare delle opportunità per conquistare punti importanti in trasferta e migliorare la propria posizione in classifica.

2026-04-26 13:48:00 Giorni caldissimi in redazione! Il boss del Brentford Keith Andrews si sta godendo un incontro difficile con i Bees ancora in lizza per un posto europeo. Domani sera il club di West London visiterà il Manchester United, una trasferta seguita da trasferte al Manchester City e al Liverpool prima che la stagione volgesse al termine. Anche le partite casalinghe sono difficili, i derby di Londra contro il West Ham e il Crystal Palace in pericolo di retrocessione. Una vittoria all’Old Trafford porterebbe il Brentford al sesto posto in classifica e Andrews è determinato ad affrontare le sfide a testa alta. Ha detto: “Vogliamo affrontare questo gioco in un modo molto simile al modo in cui affrontiamo ogni partita.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Manchester United-Brentford: formazioni previste e dove guardare mentre i Bees prendono di mira la puntura dell’Old Trafford

Notizie correlate

Manchester United-Brentford (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiManchester United e Brentford chiudono una trentaquattresima giornata di Premier League spalmata su vari giorni con i Red Devils che puntano al terzo...

L’emarginato del Manchester United pianifica la vendetta dopo essere rimasto “sconcertato” dalla decisione del giorno di scadenza dell’Old TraffordIl Manchester United è stata una delle squadre meno attive della Premier League nella finestra di mercato di gennaio, non apportando aggiunte alla...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pronostico Manchester United-Brentford: analisi, quote e consigli; Manchester Utd - Brentford; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Crystal Palace e West Ham condannano il Wolverhampton alla retrocessione. E anche De Zerbi trema.

Brentford-Manchester United, le formazioni ufficiali: Amorim lancia un 17enne in attaccoSono state annunciate le formazioni ufficiali di Brentford-Manchester United, match valido per la 35esima giornata di Premier League. Ruben Amorim sorprende e, oltre all'ampio turnover atto a ... tuttomercatoweb.com

Manchester United-Brentford, le formazioni ufficiali: Zirkzee ancora in panchina, tocca a HojlundSono cinque gli impegni in contemporanea delle 16:30 di oggi per quello che è l'ottavo turno di Premier League. Attenzione massima al Manchester United, con Erik ten Hag ancora in dubbio sulla ... tuttomercatoweb.com

Yesterday's top match results: Premier League FT: Brentford 0 - 0 Fulham FT: Leeds 3 - 0 Wolves FT: Newcastle 1 - 2 Bournemouth FT: Tottehnham 2 - 2 Brighton FT: Chelsea 0 - 1 Manchester United Bundesliga FT: Leverkusen 1 - 2 Augsburg FT: - facebook.com facebook