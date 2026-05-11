Torna Match it now sabato 16 maggio Admo e Ausl in largo Battisti

Sabato 16 maggio si terrà l’evento “Match it now” in largo Battisti, promosso dall’Associazione donatori di midollo osseo e dall’Azienda sanitaria locale. L’iniziativa invita i cittadini a iscriversi al Registro italiano dei potenziali donatori di midollo, offrendo a chi ha gravi malattie del sangue la possibilità di ricevere un trapianto. La giornata prevede attività di sensibilizzazione e raccolta delle iscrizioni.

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Ci sono gesti semplici che possono cambiare una vita. Iscriversi al Registro italiano dei potenziali donatori di midollo osseo è uno di questi: una scelta che può offrire una possibilità di cura a chi è affetto da gravi malattie del sangue. Nel mondo il registro della World Marrow Donor.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate VI.Bro sabato 16 maggio a LecceNell'ambito dei progetti di Ricerca del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, sabato 16 maggio 2026 in diurna alle ore 11:30 si esibisce... Meteo in Italia da oggi, 10 maggio 2026 a sabato 16ABBONATI A DAYITALIANEWS Quadro generale della settimana La settimana tra domenica 10 maggio e sabato 16 maggio 2026 si colloca in una fase tipica... Argomenti più discussi: Ausl Piacenza. Match in Now, 11 maggio presentazione della dodicesima edizione; Sport in tv oggi (lunedì 11 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Musetti agli ottavi: Cerundolo ko in due set; Sport in tv oggi (domenica 10 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming. I built a 1.3kg Iron 'Gun-Mouse' from hardware store scraps and won an Apex match with it. Now engineering a 300g version. AMA! reddit askanews (@askanews_ita) / Posts / X x.com Trapianti. Dal 21 al 29 settembre torna Match it now. In 180 piazze per reclutare donatori di midolloTorna l’appuntamento annuale per l’informazione e la sensibilizzazione sulla donazione di cellule staminali emopoietiche. Solo 1 su 100.000 è compatibile con chi aspetta un trapianto. Il lancio della ... quotidianosanita.it