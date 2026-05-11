Torna Match it now sabato 16 maggio Admo e Ausl in largo Battisti
Sabato 16 maggio si terrà l’evento “Match it now” in largo Battisti, promosso dall’Associazione donatori di midollo osseo e dall’Azienda sanitaria locale. L’iniziativa invita i cittadini a iscriversi al Registro italiano dei potenziali donatori di midollo, offrendo a chi ha gravi malattie del sangue la possibilità di ricevere un trapianto. La giornata prevede attività di sensibilizzazione e raccolta delle iscrizioni.
Ci sono gesti semplici che possono cambiare una vita. Iscriversi al Registro italiano dei potenziali donatori di midollo osseo è uno di questi: una scelta che può offrire una possibilità di cura a chi è affetto da gravi malattie del sangue. Nel mondo il registro della World Marrow Donor.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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