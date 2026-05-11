VIBro sabato 16 maggio a Lecce
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Nell'ambito dei progetti di Ricerca del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, sabato 16 maggio 2026 in diurna alle ore 11:30 si esibisce l'ensemble di Musica Contemporanea "VI.BRO" diretto dal M° Giorgio Primiceri presso l'Orto Botanico del Salento (tel. 389.7943285) in via Lorenzo.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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