Torino e la Molisana insieme in una nuova partnership

Torino e la Molisana hanno annunciato una nuova collaborazione volta a rafforzare la presenza dei loro prodotti sul mercato. La partnership prevede iniziative congiunte e promozioni che coinvolgeranno le rispettive reti di distribuzione e vendita. Entrambe le realtà continueranno a valorizzare le proprie radici e tradizioni, puntando a ampliare la visibilità dei loro marchi attraverso attività condivise. L'accordo è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale delle due parti.

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La Molisana, storica azienda di Campobasso, diventa Official Pasta del Torino FC, dando vita a una collaborazione orientata allo sviluppo di iniziative dedicate ai tifosi e alla valorizzazione dei momenti di condivisione legati al Club. Attraverso questa partnership, La Molisana porterà la sua esperienza, la sua attenzione alla qualità delle materie prime e il suo impegno per una produzione responsabile, all’interno delle attività del Club, contribuendo a creare esperienze coinvolgenti che uniscono sport e convivialità. Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino, ha dichiarato: "Siamo felici di avviare questa collaborazione con La Molisana, un brand che rappresenta al meglio qualità e tradizione italiane.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torino e la Molisana insieme in una nuova partnership ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al via una nuova partnership tra Aeroitalia e il CataniaIn qualità di warm-up partner del club, Aeroitalia sarà protagonista di diverse iniziative, con particolare attenzione al coinvolgimento dei tifosi... Leggi anche: Avis e Runners Bergamo insieme: sport e dono del sangue, nasce la partnership triennale Argomenti più discussi: Zegna investe (contro la crisi), Zalando sempre più tech, La Molisana vuole assumere giovani L'Economia in edicola con il Corriere; Finale Nazionale Kellogg's U17 F: la finale scudetto è Venezia-Trieste (ore 18.30, Live Youtube); A TuttoFood La Molisana con il pacchetto compostabile per la pasta corta; La Molisana Magnolia Campobasso - E-Work Faenza | Serie A Femminile - Preview | La Gazzetta dello Sport. Udinese Torino, Prati in conferenza parla della gara e del suo futuro shorturl.at/FV2h2 x.com C'è una vera differenza tra pasta secca buona e quella davvero buona? reddit Torino e la Molisana insieme in una nuova partnershipLe due eccellenze italiane, accomunate da tradizione e forte legame con il territorio, lanciano un nuovo progetto ... gazzetta.it