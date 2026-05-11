A Milano si svolge un'esperienza di realtà virtuale che permette di esplorare il relitto del Titanic e di ripercorrere gli eventi del 1912. L'installazione consente ai visitatori di immergersi a circa 4000 metri di profondità, dove si trova il relitto. Attraverso questa simulazione, si può osservare cosa accadeva sui ponti della nave prima dell'incidente. L'esposizione offre un viaggio virtuale nel passato e nel luogo del disastro.

? Domande chiave Come si può esplorare un relitto a 4000 metri di profondità?. Cosa accadeva esattamente sui ponti della nave prima dell'impatto?. Perché l'assenza di onde rese l'iceberg invisibile ai passeggeri?. Chi sono le figure storiche che incontrerai durante il percorso?.? In Breve Percorso VR di 45 minuti sviluppato da Fever e Musealia a Milano.. Nave lunga 270 metri e alta come un edificio di 15 piani.. Ricostruzione del 10 aprile 1912 con presenza del comandante Edward John Smith.. Impatto dell'iceberg causò uno squarcio di 90 metri nello scafo della nave.. Da giovedì prossimo, lo Spazio Bergognone 26 di Milano ospiterà un’esperienza immersiva in realtà virtuale che permetterà di vivere la tragedia del Titanic attraverso una prospettiva diretta e inedita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Titanic a Milano: un viaggio VR tra il relitto e il 1912

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Un viaggio nel tempo sul Titanic grazie alla realtà virtuale

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