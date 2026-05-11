Thuram salta Lazio Inter? Chivu ha già in mento la soluzione | ecco il favorito
Secondo le ultime notizie, si parla di un possibile forfait di Thuram in vista della partita tra Lazio e Inter. Un dirigente della squadra nerazzurra ha già in mente la strategia da adottare, identificando il giocatore che potrebbe sostituirlo. La decisione finale verrà comunicata nelle prossime ore, ma tra i tifosi si fanno già ipotesi sul possibile nuovo titolare in campo.
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