Thuram salta Lazio Inter? Chivu ha già in mento la soluzione | ecco il favorito

Secondo le ultime notizie, si parla di un possibile forfait di Thuram in vista della partita tra Lazio e Inter. Un dirigente della squadra nerazzurra ha già in mente la strategia da adottare, identificando il giocatore che potrebbe sostituirlo. La decisione finale verrà comunicata nelle prossime ore, ma tra i tifosi si fanno già ipotesi sul possibile nuovo titolare in campo.

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