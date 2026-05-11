La serie televisiva ha ancora una volta attirato l’attenzione per aver anticipato eventi reali, dopo aver previsto in passato la statua d’oro dedicata a un ex presidente. Secondo lo showrunner, le capacità predittive dello show lo sorprendono, soprattutto perché la realtà sembra superare le storie inventate. La serie continua a generare curiosità per le sue coincidenze con fatti successivi nel mondo reale.

Lo showrunner di The Boys è il primo a essere stupito delle capacità predittive della serie, visto che la realtà supera di gran lunga la fantasia. Erik Kripke è il primo a essere stupito dal potere di preveggenza di The Boys. Il creatore della serie satirica sui supereroi di Prime Video ha espresso il suo stupore su Instagram dopo che la sua ennesima boutade su Patriota si è concretizzata con la statua dorata di Donald Trump. La strana coincidenza della statua di Patriota che ha predetto la boutade di Trump Nel sesto episodio della quinta stagione, Anche se i cieli cadono, viene svelata una statua dorata di Patriota a grandezza naturale. Il leader psicotico dei Sette proclama di essere il nuovo messia dopo la visita dall'"angelo" .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys lo ha fatto di nuovo: la serie aveva già "previsto" la statua d’oro di Trump

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FULLThe World Mocks My Mortal Body, Unaware That I Became the Strongest God Inside the Womb

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Thanks @MeloniGeorgia Glad I received it, translated!? Absolutely spot on In my experience, mothers are magnificent MyJulieRIP? was all these things & more to our boys And my mother?, a young widow, was also all these things and more to me a x.com

The Boys Season 5 is the biggest stall out of any modern TV Show. And it's proof we should’ve had a comic-accurate animated series akin to Invincible rather than the prestige live-action slop. reddit

The Boys lo ha fatto di nuovo: la serie aveva già previsto la statua d’oro di TrumpLo showrunner di The Boys è il primo a essere stupito delle capacità predittive della serie, visto che la realtà supera di gran lunga la fantasia. movieplayer.it