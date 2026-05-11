Tesori di Vulci in California | le Mani d’argento sbarcano a San Francisco

A San Francisco sono arrivati i reperti noti come le Mani d’argento, provenienti da una tomba di alto rango nella necropoli di Vulci. Si tratta di opere di epoca romana che sono state ritrovate in passato, ma la loro provenienza e il percorso che hanno seguito per arrivare in California sono ancora oggetto di indagine. La tomba da cui provengono questi oggetti ha generato interesse per le sue caratteristiche e i suoi possibili contenuti.

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? Punti chiave Cosa nascondeva la tomba di alto rango da cui provengono le mani?. Come sono riusciti i reperti a superare l'oceano dopo le passate depredazioni?. Perché la Soprintendenza ha autorizzato il prestito di questi tesori preziosi?. Quale vuoto culturale crea la distanza tra Vulci e San Francisco?.? In Breve Reperti del VII secolo a.C. precedentemente esposti a Bruxelles nel 2014 e Francoforte nel 2021.. Alemgrini, presidente Fondazione Vulci, promuove la divulgazione del sito archeologico di Montalto di Castro.. Terrecotte dell'edicola di Ponte Rotto concesse in prestito dal Museo Nazionale di Firenze.. Soprintendenza per l'Etruria Meridionale autorizza il prestito per valorizzare il patrimonio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesori di Vulci in California: le Mani d’argento sbarcano a San Francisco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ospedali a forma di nave e biplano: i tesori artistici della sanità sbarcano sul grande schermoDal 7 aprile il patrimonio storico dell'Ausl Romagna diventa digitale in 90 sedi. 18 aprile: tra il sisma di San Francisco e le battaglie del 1916In questo sabato 18 aprile 2026, il calendario ci riporta a una serie di momenti che hanno segnato profondamente la storia globale e sociale,... Argomenti più discussi: Le mani d'argento di Vulci negli Stati Uniti, il capolavoro etrusco conquista San Francisco; Le mani d'argento di Vulci al Legion of Honor: gli etruschi conquistano San Francisco; San Casciano conquista l’America. I bronzi approdano a San Francisco. I tesori di Vulci in mostra al museo archeologico di FrancoforteLe bellezze del parco di Vulci verranno esposte al museo archeologico di Francoforte sul Meno. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Montalto sull'accordo tra Fondazione Vulci e il direttore del ... ilmessaggero.it