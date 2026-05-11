Terrore a Porto Empedocle | crolla la scala di una palazzina un ferito e una donna rimasta prigioniera salvata dai pompieri
Un incidente si è verificato questa mattina in una palazzina di tre piani a Porto Empedocle, quando la scala interna è improvvisamente crollata. Un uomo è rimasto ferito durante il crollo e una donna, rimasta prigioniera, è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori, che hanno gestito la situazione e prestato le prime cure.
Crolla la scala interna di una palazzina di tre piani. Un uomo è rimasto ferito, una donna è stata evacuata in fretta e in furia dai pompieri. Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha già firmato un’ordinanza contingibile e urgente per blindare l’intero edificio e l’area circostante.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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