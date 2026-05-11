Terni l’appello sul programma televisivo ‘Chi l’ha visto?’ | Aiutateci a ritrovare Tonino Allontanato in circostanze allarmanti

Un appello è stato diffuso per chiedere aiuto nel ritrovare Tonino Galli, un uomo di 60 anni scomparso a Terni mercoledì 29 aprile. La famiglia ha segnalato che si tratta di una scomparsa in circostanze considerate preoccupanti e ha richiesto l’intervento del programma televisivo ‘Chi l’ha visto?’ per diffondere l’identikit e le informazioni utili alle ricerche.

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