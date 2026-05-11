Le tempeste solari possono generare intense perturbazioni elettromagnetiche che, penetrando nel sottosuolo, rischiano di danneggiare le reti elettriche sotterranee. Il terreno agisce come un conduttore che può trasmettere queste correnti, provocando sovratensioni e possibili blackout. A causa delle caratteristiche dei trasformatori attuali, molti non sono in grado di sopportare questo tipo di impulso, aumentando la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche.

? Domande chiave Come può il terreno trasformare una tempesta solare in un blackout?. Perché i trasformatori attuali non resistono a questo tipo di corrente?. Quali minerali nel sottosuolo rendono le reti elettriche così vulnerabili?. Come possono i nuovi dati geologici prevenire il prossimo grande blackout?.? In Breve Il progetto USMTArray ha analizzato oltre 1.800 località dopo 18 anni di ricerche.. Anna Kelbert coordina le scienze della Terra per il progetto presso il CfA.. Il valore di 22,79 Vkm nel Maine supera la soglia critica di 1 Vkm.. Un allineamento con linee da 200 km genera tensioni di circa 4.000 volt.. Un campo geoelettrico di 22,79 volt al chilometro ha colpito il Maine, rivelando come la struttura elettrica del sottosuolo possa trasformare una tempesta solare in un disastro per le reti elettriche nordamericane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempeste solari: il rischio elettrico nel sottosuolo minaccia le reti

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