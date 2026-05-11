Tassa fino a 180mila euro per laurearsi | gli extracosti delle università private italiane che danno subito lavoro

In Italia, alcune università private richiedono tasse fino a 180 mila euro per il percorso di laurea. Queste istituzioni offrono l’opportunità di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, e sul mercato del lavoro il nome di certe università ha un peso maggiore rispetto ad altre. Una professionista nel settore delle risorse umane, che ha frequentato un ateneo privato, ha commentato che il valore del titolo varia a seconda dell’istituzione frequentata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui