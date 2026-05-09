Scuole tecniche e professionali che danno subito lavoro | cosa ci insegna la capitale dell' industria italiana

Le scuole tecniche e professionali sono state a lungo una strada praticabile per trovare subito un impiego dopo il diploma. Nella provincia nota come il cuore dell’industria italiana, queste istituzioni rappresentano una parte fondamentale del sistema di formazione superiore, affiancandosi agli istituti tecnici. In questo modo, offrono percorsi educativi che preparano direttamente al mondo del lavoro, mantenendo un ruolo centrale nel panorama formativo locale.

Le scuole professionali restano una delle scelte più solide per i nostri figli. Insieme agli istituti tecnici rappresentano da anni l'asse portante dell'istruzione superiore nella provincia dell'acciaio italiano. Anche i dati delle iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027 confermano una.🔗 Leggi su Today.it

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