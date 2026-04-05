A14 lavori a Rimini nord | chiusure notturne e modifiche alla viabilità

Da riminitoday.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i conducenti in transito sulla A14 tra Bologna e Taranto, sono previste chiusure notturne e variazioni nella viabilità a Rimini Nord. Questi interventi fanno parte di un progetto di ammodernamento della rete autostradale, iniziato di recente. Durante le fasce orarie interessate, saranno adottate modifiche alla circolazione per permettere i lavori di rinnovo e miglioramento della strada.

Sulla A14 Bologna-Taranto prende il via un nuovo intervento di ammodernamento della rete autostradale. A partire da mercoledì, Autostrade per l’Italia avvierà i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la stazione di Rimini nord. L’intervento rientra in un più ampio piano di potenziamento infrastrutturale e prevede la sostituzione dei dispositivi esistenti con barriere di ultima generazione, conformi alle normative vigenti. Nel dettaglio, saranno installate nuove protezioni lungo le rampe di entrata e uscita della stazione, barriere bordo ponte sul cavalcavia di svincolo e attenuatori d’urto di nuova concezione. Per... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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