A14 lavori a Rimini nord | chiusure notturne e modifiche alla viabilità

Per i conducenti in transito sulla A14 tra Bologna e Taranto, sono previste chiusure notturne e variazioni nella viabilità a Rimini Nord. Questi interventi fanno parte di un progetto di ammodernamento della rete autostradale, iniziato di recente. Durante le fasce orarie interessate, saranno adottate modifiche alla circolazione per permettere i lavori di rinnovo e miglioramento della strada.

Sulla A14 Bologna-Taranto prende il via un nuovo intervento di ammodernamento della rete autostradale. A partire da mercoledì, Autostrade per l’Italia avvierà i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la stazione di Rimini nord. L’intervento rientra in un più ampio piano di potenziamento infrastrutturale e prevede la sostituzione dei dispositivi esistenti con barriere di ultima generazione, conformi alle normative vigenti. Nel dettaglio, saranno installate nuove protezioni lungo le rampe di entrata e uscita della stazione, barriere bordo ponte sul cavalcavia di svincolo e attenuatori d’urto di nuova concezione. Per... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Autostrada A14, modifiche alla viabilità per lavori notturni: chiudono i caselli di Rimini Nord e CattolicaLavori notturni sull’A14 con chiusure alla stazione di Rimini nord e limitazioni anche a Cattolica, interventi necessari per l'ispezione dei... Leggi anche: A14, lavori tra Forlì e Cesena nord: chiusure notturne e percorsi alternativi Temi più discussi: I lavori mandano in tilt l'A14 nel tratto riminese: code in direzione nord; L'incredibile caso dell'autostrada A14 con 24 km di coda; Viabilità, Marcello (FdI): Sostenere la realizzazione del casello A14 Rimini centro-Fiera-Valmarecchia; Scontro sul terzo casello dell’A14: Basta slogan, serve alla Fiera. Nuovo casello. Marcello: non serva solo la Fiera ma anche centro e ValmarecchiaSostenere la realizzazione del nuovo casello autostradale A14 Rimini centro - Fiera - Valmarecchia, nel confronto istituzionale con Autostrade per l'Italia, con il Comune di Rimini, con Italian Exhi ... msn.com I lavori mandano in tilt l'A14 nel tratto riminese: code in direzione nordCausa lavori nel tratto dell'A14 tra i caselli di Rimini sud e Rimini nord, alle 12 si segnalano code di tre chilometri in direzione nord. newsrimini.it Maltempo a Fossacesia: riaperte 10 strade, verifiche sul cavalcavia A14 Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha coordinato una riunione operativa sull’emergenza maltempo. Delle quindici strade inizialmente chiuse, dieci sono state riaperte alle 13, mentr facebook AGGIORNAMENTO Ore 16:30 03/04/2026 A14 BOLOGNA-TARANTO Bari CODA di 9 km per incidente tra Vasto Nord e Termoli dal km 440 x.com