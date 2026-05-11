Sydney Sweeney in Euphoria 3 scatena le modelle di OnlyFans | Irrispettoso
Nella terza stagione di Euphoria, il personaggio interpretato da Sydney Sweeney, Cassie, viene mostrato come una sex worker con un profilo su OnlyFans. Questa rappresentazione ha suscitato reazioni tra alcune modelle che lavorano sulla piattaforma, le quali hanno definito questa immagine come irrispettosa. La serie continua a generare discussioni, anche se non tutte le opinioni sono favorevoli alla rappresentazione proposta.
Nella terza stagione della serie HBO, il personaggio di Cassie interpretato da Sweeney si rivela una sex worker con tanto di profilo Onlyfans, ma le vere modelle non sono d'accordo con questo ritratto La terza stagione di Euphoria continua a far parlare di sé, ma non in senso positivo. A finire sotto il mirino delle critiche è Sydney Sweeney, a causa del suo ritratto di una modella di Onlyfans. Dopo le accuse di male gare e misoginia mosse al creatore dello show Sam Levinson, un'altra tegola sulla serie HBO che si sta rivelando una sonora delusione per i suoi fan e per la critica. Sydney Sweeney e l'arco narrativo di Cassie su Onlyfans Il percorso di Cassie su OnlyFans inizia con la creazione di contenuti in cui posa vestita da cagnolina, completa di .🔗 Leggi su Movieplayer.it
Euphoria: Sydney Sweeney on Cassie’s WILD OnlyFans Journey
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Argomenti più discussi: Il nuovo episodio di ‘Euphoria 3’ è il migliore di una serie che non funziona; Zendaya and Sydney Sweeney Stay Separate at ‘Euphoria’ Season 3 Premiere as Feud Speculations Grow; Sydney Sweeney 'Euphoria' Season 3 Scene Sparks Backlash Over Controversial Cassie Storyline; Sydney Sweeney Could Make Millions From Unexpected ‘Euphoria’ Scene.
Sydney Sweeney e la sua Cassie hanno fatto arrabbiare le star di 0nlyFans! Come riportato da Variety la sua storyline in Euphoria 3 ha attirato le critiche di alcune creator della piattaforma. C’è davvero tanta roba ridicola e da cartone animato in tutto questo - facebook
Sydney Sweeney e Trisha Paytas nella terza stagione di EUPHORIA x.com
Siamo incredibilmente fortunati ad aver visto così tanto Eric Dane in questa stagione reddit