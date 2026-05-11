Sydney Sweeney in Euphoria 3 scatena le modelle di OnlyFans | Irrispettoso

Nella terza stagione di Euphoria, il personaggio interpretato da Sydney Sweeney, Cassie, viene mostrato come una sex worker con un profilo su OnlyFans. Questa rappresentazione ha suscitato reazioni tra alcune modelle che lavorano sulla piattaforma, le quali hanno definito questa immagine come irrispettosa. La serie continua a generare discussioni, anche se non tutte le opinioni sono favorevoli alla rappresentazione proposta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui