A Sydney, alcuni musicisti ebrei hanno riferito di aver subito attacchi e manifestazioni di odio. La discussione si è concentrata anche sulla reazione dei colleghi al boicottaggio di uno di loro. Nel corso delle ultime settimane, una fuga di notizie da un gruppo WhatsApp ha portato alla scoperta di alcuni comportamenti dei membri coinvolti. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione delle relazioni tra i musicisti e sulla diffusione delle informazioni riservate.

? Punti chiave Come hanno reagito i colleghi al boicottaggio del musicista Joshua Moshe?. Perché la fuga di notizie da un gruppo WhatsApp ha esposto i membri?. Quali criteri userà la commissione per distinguere critica politica e antisemitismo?. Come si è trasformata la sicurezza dei creativi dopo il 7 ottobre?.? In Breve Julie Nathan distingue critica politica a Israele da antisemitismo basato su stereotipi nazisti.. Tahli Blicblau rileva aumento antisemitismo in Australia già da dieci anni prima del 2023.. Deborah Conway e Joshua Moshe subiscono boicottaggi professionali dopo fuga dati gruppo WhatsApp.. La commissione di Virginia Bell analizza impatto social media sulla sicurezza delle minoranze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sydney, musicisti ebrei: ‘Siamo stati bersaglio di attacchi e odio

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