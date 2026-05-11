Summer Cam nei musei universitari di Padova

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Centri Estivi Summer Cam nei musei universitari di Padova offrono ai bambini e ai ragazzi un’esperienza educativa e divertente. Durante le attività, i partecipanti esplorano reperti antichi, studiano mappe e scoprono misteri legati alla natura. Ogni settimana viene proposto un tema diverso, coinvolgendo i giovani in attività che stimolano la curiosità e l’apprendimento. Le iniziative si svolgono nei musei della città, con programmi pensati per diverse fasce di età.

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L'immaginazione trasforma i partecipanti in piccoli esploratori, tra reperti antichi, mappe leggendarie e misteri della natura: i Centri Estivi SUMMER CAM dei Musei Universitari di Padova sono l'esplosione di divertimento intelligente per bambini e ragazzi!Ogni settimana un tema mozzafiato in un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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