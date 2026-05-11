Giovedì 4 giugno 2026 alle 17:30 si terrà una conferenza presso la sala San Luca dell’Abbazia di Santa Giustina. L’evento, promosso dall’associazione San Daniele APS, avrà come tema la felicità, con un focus anche sul pensiero di Leopardi. La partecipazione avviene nell’ingresso dietro alla basilica, in via Giuseppe Ferrari 2A. La discussione si concentrerà su aspetti legati alla riflessione filosofica e letteraria sul concetto di felicità.

Giovedì 4 giugno 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: “Sulla felicità, anche in Leopardi”. Relatore: prof. Armando GirottiLettura.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Saggezza popolare sulla fragilità della felicità #leopardi #perte

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