STUDS di Gioseppo | il sandalo estivo che unisce artigianalità e carattere deciso

Con l’arrivo dell’estate, cresce la voglia di sandali che riflettano personalità e stile. Tra le proposte più interessanti c’è la linea STUDS di Gioseppo, caratterizzata da un design che combina dettagli artigianali e un carattere deciso. I sandali sono realizzati con materiali di qualità e si distinguono per le finiture curate e i dettagli distintivi. Questa collezione si rivolge a chi cerca calzature che siano esempio di artigianalità e di un certo modo di essere.

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A rriva l’estate e con lei la voglia di calzature che dicano qualcosa di preciso su chi le indossa. Gioseppo, brand dall’anima mediterranea con oltre 35 anni di storia nel mondo delle scarpe di qualità, risponde con STUDS: una linea di sandali PrimaveraEstate 2026 che unisce artigianalità e spirito contemporaneo, senza mai sacrificare il comfort, il punto forte di Gioseppo. I sandali della primavera estate 2026 di Gioseppo. guarda le foto Maison Bloom: la primavera estate di Gioseppo. STUDS prende vita all’interno di Maison Bloom, la campagna stagionale del brand che celebra il savoir-faire artigianale attraverso immagini intime e autentiche: gesti semplici, legami profondi, la bellezza discreta delle cose fatte con cura.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - STUDS di Gioseppo: il sandalo estivo che unisce artigianalità e carattere deciso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gioseppo presenta Maison Bloom: la nuova PE 2026 tra stile e artigianalitàMaison Bloom apre la PE 2026 di Gioseppo: pelle naturale, design contemporaneo e dettagli artigianali per una collezione luminosa e autentica... Koopmeiners Juventus, ecco che cosa ha deciso la società bianconera per il mercato estivodi Angelo CiarlettaKoopmeiners Juventus, ecco che cosa ha deciso la società bianconera per il prossimo calciomercato estivo.