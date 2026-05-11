Stubb | l’Europa debba riprendere il dialogo diretto con Putin
Un rappresentante europeo ha affermato che l’Europa dovrebbe avviare nuovamente un dialogo diretto con il presidente russo. Sono state poste domande sui tre possibili scenari per la conclusione del conflitto e su chi possa rappresentare l’Europa in eventuali incontri con il Cremlino. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla possibilità di riaprire canali di comunicazione con la Russia.
? Domande chiave Quali sono i tre scenari previsti per la fine del conflitto?. Chi rappresenterà l'Europa nel dialogo diretto con il Cremlino?. Come cambierà la difesa europea con il nuovo obiettivo del 5%?. Perché la politica di Washington potrebbe non coincidere con gli interessi europei?.? In Breve Coordinamento richiesto tra gruppo E5 e partner nordici e baltici.. Obiettivo difesa arrivare al 5% durante il prossimo vertice di Ankara.. Possibile ritiro di 5 mila soldati americani tra i 37 mila in Germania.. Tre scenari possibili: ostilità, tregua o collasso della Russia.. Alexander Stubb ha sostenuto lunedì 11 maggio 2026 che l’Europa debba riprendere il dialogo diretto con Vladimir Putin per gestire le criticità legate al conflitto in Ucraina.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Hormuz, così Stubb invita l’Europa a cercare un accordo con TrumpIn un momento in cui la distanza tra i partner transatlantici sembra essere sul punto di raggiungere un nuovo nadir, c’è qualcuno che prova a porsi...
Zelensky e Stubb: dialogo per i negoziati e nuove prospettive UE? Domande chiave Come influenzerà la strategia di Trump i nuovi negoziati di Zelensky? Perché Putin ha aperto al dialogo proprio in questa settimana?...
Si parla di: Stubb: L'Europa parli con Putin. Noi e gli Usa? Un rapporto difficile, ma possiamo collaborare; Il presidente della Finlandia dice che l’Europa deve tornare a parlare con Putin.