Un rappresentante europeo ha affermato che l’Europa dovrebbe avviare nuovamente un dialogo diretto con il presidente russo. Sono state poste domande sui tre possibili scenari per la conclusione del conflitto e su chi possa rappresentare l’Europa in eventuali incontri con il Cremlino. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla possibilità di riaprire canali di comunicazione con la Russia.

? Domande chiave Quali sono i tre scenari previsti per la fine del conflitto?. Chi rappresenterà l'Europa nel dialogo diretto con il Cremlino?. Come cambierà la difesa europea con il nuovo obiettivo del 5%?. Perché la politica di Washington potrebbe non coincidere con gli interessi europei?.? In Breve Coordinamento richiesto tra gruppo E5 e partner nordici e baltici.. Obiettivo difesa arrivare al 5% durante il prossimo vertice di Ankara.. Possibile ritiro di 5 mila soldati americani tra i 37 mila in Germania.. Tre scenari possibili: ostilità, tregua o collasso della Russia.. Alexander Stubb ha sostenuto lunedì 11 maggio 2026 che l’Europa debba riprendere il dialogo diretto con Vladimir Putin per gestire le criticità legate al conflitto in Ucraina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stubb: l’Europa debba riprendere il dialogo diretto con Putin

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