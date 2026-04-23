Milan ascolta Abbiati | Stagione positiva e per l’anno prossimo…

Un ex portiere del club ha commentato la stagione, definendola positiva, e ha parlato delle prospettive per l’anno successivo. Nelle ultime settimane, sono state ricordate alcune parate significative, tra cui quella su un attaccante a Perugia e un intervento su un centrocampista nel derby. Questi interventi sono stati protagonisti di discussioni tra tifosi e analisti, mentre le partite continuano a offrire momenti di discussione e analisi tecnica.

Cosa hanno in comune la parata su Bucchi a Perugia e quella su Thiago Motta nel derby, a più di dieci anni di distanza? La capitale importanza nella corsa a due degli scudetti più sentiti della storia rossonera, certo, ma anche il filo d’amore che per tanto tempo ha legato i voli di Christian Abbiati a quelli del Milan. Un legame che dura ancora oggi, segnato dalle stesse sofferenze di ogni tifoso milanista ma anche da grandi speranze per il futuro. Le parole dell’ex portiere. L’ex portiere ha rilasciato nelle ultime ore un’intervista a Tuttosport, dichiarandosi soddisfatto della stagione rossonera: “Do un voto positivo perché, come ha sempre detto Allegri, l’obiettivo era arrivare tra le prime quattro.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, ascolta Abbiati: “Stagione positiva, e per l’anno prossimo…” Notizie correlate Modric firma per 4,5 milioni a stagione: dove giocherà l’anno prossimoCambia il futuro di Luka Modric: ecco dove giocherà quasi sicuramente il campionissimo del Milan l’anno prossimo. Vocalelli: “Lukaku rappresenterebbe l’identikit ideale per il Milan del prossimo anno”Napoli-Milan, big match della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera allo stadio 'Maradona', stabilirà chi tra le due... Contenuti utili per approfondire Milan, futuro di Allegri in bilico? Abbiati avverte: Cambiare allenatore è un pericoloPer analizzare la stagione del Milan è intervenuto ai microfoni di Tuttosport l'ex portiere dei rossoneri Christian Abbiati. Queste le sue. tuttomercatoweb.com Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato così del momento vissuto dai rossoneri ma anche del crollo Italia ai playoff MondialiAbbiati, ex portiere del Milan, ha parlato così del momento vissuto dai rossoneri ma anche del crollo Italia ai playoff Mondiali ... calcionews24.com