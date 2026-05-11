Stop al riarmo e interruzione di ogni tipo di rapporto con Israele | una giornata di sciopero per Conerobus

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore tra i dipendenti di Conerobus affiliati alla Usb Lavoro privato. La decisione è stata comunicata dalla segreteria regionale dei trasporti del sindacato, che ha annunciato l’interruzione di ogni attività e di ogni rapporto con Israele, in una giornata di protesta. La fermata riguarda esclusivamente i lavoratori aderenti alla sigla sindacale.

ANCONA – La segreteria regionale dei trasporti Usb Lavoro privato annuncia 24 ore di sciopero dei dipendenti Conerobus affiliati al loro sindacato per lunedì 18 maggio.Il servizio sarà comunque garantito nelle fasce orarie 5,30 – 8,29 e 17 - 20, mentre sono come sempre esclusi dalla protesta i.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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