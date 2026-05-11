Stasera, lunedì 11 maggio, la programmazione televisiva propone diverse opzioni. Su RAI1, alle 21.30, va in onda il programma “Ulisse, il piacere della scoperta” dedicato al Giappone, con un focus sui samurai e i manga. Su RAI2, alle 21.00, inizia una nuova puntata di un talk show di approfondimento. La serata prosegue con altre trasmissioni e film, seguendo i consueti orari di programmazione.

RAI1 21.30 Ulisse, il piacere della scoperta – Giappone, dai samurai ai manga RAI2 21.20 The Unknown – Fino all’ultimo bivio RAI3 21.15 NewsRoom RETE4 21.30 Quarta Repubblica CANALE5 21.20 I Cesaroni – Il ritorno ITALIA1 21.29 Attacco al potere 2 TV8 21.50 GialappaShow NOVE 21.30. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stasera in tv, la programmazione di lunedì 11 maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SANREMO 2026: serata Finale, tutte le canzoni

Notizie correlate

Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di lunedì 4 maggio

Stasera in TV — lunedì 11 maggio 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,...

Argomenti più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 1 maggio; Stasera in tv (1 maggio), Bianca Guaccero e Ilary Blasi spariscono e Gianluigi Nuzzi punta al record con Garlasco; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 7 Maggio, in prima serata; Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 7 maggio 2026.