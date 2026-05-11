Sport in tv oggi lunedì 11 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Lunedì 11 maggio, la programmazione sportiva in TV presenta diversi eventi, anche se il numero di discipline coinvolte è limitato. La giornata offre alcune partite e competizioni trasmesse sui principali canali televisivi e disponibili anche in streaming online. Gli orari delle partite sono distribuiti durante il pomeriggio e la sera, con alcune partite di calcio e altri sport in programma. La giornata si apre con alcune dirette e differite, offrendo agli appassionati diverse opzioni di visione.

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Quest’oggi, lunedì 11 maggio, la nuova settimana si apre con una giornata sicuramente interessante anche in chiave Italia nonostante un numero non particolarmente elevato di eventi e discipline coinvolte. Riflettori puntati soprattutto sulla terra rossa del Foro Italico a Roma per gli ottavi di finale femminili e gli ultimi match maschili di terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il numero uno al mondo Jannik Sinner torna in campo sul Centrale per affrontare l’australiano Alexei Popyrin, ma proveranno a staccare il pass per gli ottavi nel Masters 1000 romano anche altri tre azzurri. Mattia Bellucci se la vedrà con il giovane spagnolo Martin Landaluce, il qualificato Andrea Pellegrino sogna l’impresa impossibile contro lo statunitense Frances Tiafoe, mentre Flavio Cobolli parte favorito sull’argentino Thiago Agustin Tirante.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 11 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sport in tv oggi (lunedì 11 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 11 maggio, la nuova settimana si apre con una giornata sicuramente interessante anche in chiave Italia nonostante un numero non... Sport in tv oggi (lunedì 4 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 4 maggio, la settimana inaugurale del mese comincia con una giornata di sport sicuramente interessante anche se non... Argomenti più discussi: Sport in tv oggi (lunedì 11 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 3 maggio 2026: serie A, Sinner in finale, F1 da Miami; Sport in tv oggi (lunedì 4 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in TV oggi 9 maggio: orari e programmazione MotoGP, NW200 e tanto altro. Sport in tv oggi (domenica 10 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - - x.com x.com Come ha fatto la Jocca a dominare il mercato dei freschi per 20 anni ? - Reddit reddit