Martedì 12 maggio 2026 alle 21:00 si gioca al St Mary’s il ritorno tra Southampton e Middlesbrough, dopo che l’incontro di andata si è concluso senza reti. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sui pronostici indicano un possibile gol per entrambe le squadre. Si tratta di un appuntamento decisivo nel quadro dei playoff di Championship, con entrambe le squadre che cercano di avanzare nel torneo.

Middlesbrough e Southampton non sono riuscite a prevalere l’una sull’altra in un’avvincente gara d’andata dei play-off di Championship, terminata incredibilmente a reti inviolate. La squadra di casa ha dominato il primo tempo, con 17 tiri contro nessuno degli ospiti e Tommy Conway che ha colpito l’interno del palo. Gli ospiti sono migliorati dopo l’intervallo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Southampton-Middlesbrough (martedì 12 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al St Mary’s

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