Martedì 12 maggio 2026 alle 21:00 si gioca allo St Mary’s la partita di ritorno tra Southampton e Middlesbrough, valida per i play-off di Championship. La sfida si era conclusa con un pareggio senza reti all’andata, lasciando aperti i giochi per la qualificazione. Le formazioni si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di segnare almeno un gol ciascuna, in una partita che promette emozioni e tensioni.

Middlesbrough e Southampton non sono riuscite a prevalere l’una sull’altra in un’avvincente gara d’andata dei play-off di Championship, terminata incredibilmente a reti inviolate. La squadra di casa ha dominato il primo tempo, con 17 tiri contro nessuno degli ospiti e Tommy Conway che ha colpito l’interno del palo. Gli ospiti sono migliorati dopo l’intervallo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Southampton-Middlesbrough (martedì 12 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al St Mary’s

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