Southampton-Middlesbrough martedì 12 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 12 maggio 2026 alle 21:00 si svolgerà la gara di ritorno tra Southampton e Middlesbrough, valida per i playoff di Championship. La partita di andata si è conclusa senza reti, lasciando aperta ogni possibilità per la sfida di ritorno. Le formazioni sono pronte a scendere in campo per cercare di ottenere la vittoria e avanzare nella competizione.

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Middlesbrough e Southampton non sono riuscite a prevalere l’una sull’altra in un’avvincente gara d’andata dei play-off di Championship, terminata incredibilmente a reti inviolate. La squadra di casa ha dominato il primo tempo, con 17 tiri contro nessuno degli ospiti e Tommy Conway che ha colpito l’interno del palo. Gli ospiti sono migliorati dopo l’intervallo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Southampton-Middlesbrough (martedì 12 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Wrexham-Southampton (martedì 07 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Wrexham ha 64 punti in classifica dopo 40 partite disputate mentre il Southampton ne ha uno in meno ma deve recuperare una partita. Middlesbrough-Southampton (sabato 09 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiIl Middlesbrough ospita il Southampton nel primo round di un confronto molto serrato nel quale i Saints, in base alle quote offerte dai bookmaker per... Argomenti più discussi: EFL charges Southampton over alleged Middlesbrough spying before play-off semi-final; Championship, un dirigente del Southampton sorpreso a spiare gli allenamenti del Middlesbrough; Middlesbrough v Southampton: play-off contenders meet after matching 80-point seasons; Ufficiale: l'Ipswich torna in Premier League dopo una sola stagione. Come Southampton avrebbe spiato il Middlesbrough reddit Southampton-Middlesbrough diretta live tv: lo streaming gratis e le formazioniScopri dove guardare la partita Southampton-Middlesbrough in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it