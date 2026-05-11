Sotto le torri rivive il ricordo della visita di Dante Alighieri

Nel salone del consiglio del palazzo comunale di San Gimignano, per due giorni si è rivissuto il 7 maggio del 1300, data della visita di Dante Alighieri. Durante l’evento, sono state ricreate l’atmosfera e le parole del poeta, trasportando i partecipanti indietro nel tempo e facendo rivivere l’episodio storico. L’iniziativa ha coinvolto alcuni attori e studiosi, che hanno portato in scena momenti e citazioni dell’autore.

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L’ombra e la parola di Dante Alighieri per due giornate sono "tornate" al 7 maggio del 1300, nel salone del consiglio del palazzo comunale di San Gimignano. Da ambasciatore fiorentino della Lega guelfa, arrivò per convincere San Gimignano ad aderire alla politica della Lega stessa. Quel legame con Dante attraverso iniziative, studi, rievocazioni e itinerari sono raccolti nella manifestazione " La San Gimignano di Dante " e continua a parlare alla San Gimignano del XXI secolo. Dalla suggestiva rievocazione dell’ambasceria nel salone dantesco (nella foto) con i nobili Cavalieri di Santa Fina, al rullo di tamburi e bandiere al vento, "che ha legato letteratura, spettacolo musica e suggestioni poetiche sul tema del tempo e dello spazio, con voce, musica ed elaborazioni sonore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sotto le torri rivive il ricordo della visita di Dante Alighieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La 5°A della Dante Alighieri di Forlì vince il concorso "Scrittori di Classe"Gli studenti della classe 5°A della scuola primaria “Dante Alighieri” di Forlì hanno vinto la dodicesima edizione di ‘Scrittori di Classe’,... Esibizione dei cani antidroga della Guardia di Finanza alla Dante AlighieriContinua il percorso nelle scuole della provincia di Caserta con l’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Santa Maria Capua Vetere,...