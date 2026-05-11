Sospensioni di luce - I sussurri della materia - Chiara Genini - Fydia studio
Sono state annunciate le sospensioni di luce di Chiara Genini, che si terranno presso Fydia Studio. L’inaugurazione è prevista per martedì 21 aprile 2026 alle ore 19.
SOSPENSIONI DI LUCEI Sussurri della MateriaChiara Genini - Fydia Studio Inaugurazione: Martedì 21 Aprile 2026, ore 19.00Date: 21 Aprile – 17 Maggio 2026Sede: Maiocchi15 – Via Achille Maiocchi 15, MilanoIngresso: LiberoDal 21 aprile al 17 maggio 2026, la Galleria Maiocchi15 presenta Sospensioni di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Fatemi trovare una prolunga. Al resto ci penso io. Sospensioni, binari, faretti e tutto quello che serve per farvi vedere la luce giusta direttamente nel vostro ambiente. Niente cataloghi, niente immaginazione. Si prova, si accende, si decide insieme. Definiamo as facebook
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