Sussurri di luce sul Garda la mostra personale di Athos Faccincani

La città di Peschiera del Garda ospita la mostra personale di Athos Faccincani, artista di fama internazionale e profondo interprete del paesaggio italiano. “Sussurri di luce sul Garda”, presso la Palazzina Storica dal 28 febbraio al 7 giugno 2026, rappresenta un ritorno significativo alle origini: un dialogo pittorico tra l’artista e la sua città natale, luogo fondativo della sua sensibilità visiva e poetica. La pittura di Athos Faccincani si distingue per una ricerca costante sulla luce e sul colore, elementi che, nel corso della sua lunga carriera, hanno costruito un linguaggio immediatamente riconoscibile. In questa mostra, il Lago di Garda assume un valore simbolico e identitario: non solo soggetto pittorico, ma matrice emotiva e culturale. Le opere presentate restituiscono vedute in cui il dato reale viene trasfigurato attraverso una pittura intensa e luminosa, capace di unire rigore compositivo e slancio emotivo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Stasera JustMe Garda Lake, protagonista della vita notturna sul Lago di Garda, accoglierà come ospiti Merk & Kremont noti per la loro musica elettronica, le hit internazionali e le produzioni per artisti come Fabio Rovazzi e Il Pagante

Quando la luce incontra il colore. Personale di Gabriella PampanaQuando la luce incontra il colore, la mostra personale di Gabriella Pampana, è stata inaugurata ieri al Fortilizio della Cittadella.

Argomenti discussi: Le ultime ore del bimbo col cuore bruciato: i sussurri, le lacrime e le carezze. Domenico Caliendo è il figlio di tutti; Arsinoe dei Sussurri, Le voci di Areté: recensione ed intervista all’autore; Lo Scuru, prodotto da Grey Ladder Productions, in uscita al cinema; Voci e Mondi di donna: la rassegna della Pro Loco di Adria prosegue dopo due appuntamenti di grande partecipazione.

ATHOS FACCINCANI. . Io vivo di emozioni #emozioni #arte #ArteEmozionale #ilmiostudio @follower - facebook.com facebook