Sos Donna combatte la violenza anche al supermercato | parte la colletta alimentare per le donne ospitate nelle case rifugio

Il centro antiviolenza Sos Donna di Faenza ha deciso di organizzare una raccolta alimentare presso il supermercato Coop “I Cappuccini” di Faenza, prevista per il 16 maggio dalle 9 alle 19. L’iniziativa mira a sostenere le donne che sono ospitate nelle case rifugio o che stanno affrontando situazioni di violenza. Durante tutta la giornata, i clienti potranno contribuire portando generi alimentari da donare.

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