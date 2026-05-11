Sos Donna combatte la violenza anche al supermercato | parte la colletta alimentare per le donne ospitate nelle case rifugio
Il centro antiviolenza Sos Donna di Faenza ha deciso di organizzare una raccolta alimentare presso il supermercato Coop “I Cappuccini” di Faenza, prevista per il 16 maggio dalle 9 alle 19. L’iniziativa mira a sostenere le donne che sono ospitate nelle case rifugio o che stanno affrontando situazioni di violenza. Durante tutta la giornata, i clienti potranno contribuire portando generi alimentari da donare.
L’associazione Sos Donna, centro antiviolenza di Faenza, sarà presente al supermercato Coop “I Cappuccini” di Faenza nella giornata del 16 maggio dalle ore 9 alle ore 19 per una raccolta alimentare in supporto alle donne che subiscono violenza, ospiti nelle case rifugio o accolte.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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