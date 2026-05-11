L'ex portiere ha commentato le possibilità della squadra di raggiungere obiettivi importanti, sostenendo che l’attuale rosa potrebbe necessitare di un intervento nel ruolo di portiere. Ha affermato che, per competere ai massimi livelli, la squadra dovrebbe considerare l’acquisto di un nuovo portiere. La discussione si concentra sulla posizione tra i pali e sulle strategie da adottare per migliorare le possibilità di vittoria nel prossimo campionato.

Kim alla Juve, come è andata la stagione del difensore con Spalletti al Napoli? I numeri di quell’anno Bremer, la Juve valuta l’addio? Ecco perché i bianconeri non dovrebbero cedere il brasiliano in estate Schlager, l’obiettivo dei bianconeri ha deciso. La Juve nel suo futuro? Ecco cosa ha detto il centrocampista Joao Mario ritorna alla Juve? La posizione del Bologna sul possibile riscatto del portoghese in estate Vlahovic Juventus, fra rinnovo e addio: la volontà del calciatore è chiara. Ma c’è un possibile ostacolo. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorrentino: «Di Gregorio? È chiaro che se la Juventus vuole vincere lo scudetto ha bisogno di un altro portiere»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Juventus, altra partita horror e altro errore di Di Gregorio: quanti punti ha fatto perdere il portiere ai bianconeriMontero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli.

Portiere Di Gregorio: quanti punti ha perso la Juventus per i suoi errori?La Juventus affronta una fase di criticità che si manifesta in una dinamica di gioco altalenante e in vulnerabilità tra difesa e porta.

Argomenti più discussi: Il pagellone della Serie B: quarto capolavoro di Stroppa, 10. Pescara, 11 metri di corto circuito; Sossai dopo i David: Il mio Veneto degli sconfitti. Con Sorrentino abbiamo parlato di jazz; David di Donatello 2026, tutti vincitori; David di Donatello 2026: il trionfo di Le città di pianura e l’inaspettata esclusione di Sorrentino.

Sorrentino: Di Gregorio? Se la Juventus vuole lo Scudetto ha bisogno di un altro portiereNell'edizione de La Nuova DS, Stefano Sorrentino ha parlato di Di Gregorio: Di Gregorio meglio nelle ultime uscite? Sì, anche a Lecce ha fatto molto bene, è chiaro che dipende sempre dallo step che v ... tuttojuve.com