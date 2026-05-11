Sorpresa a Nairobi | Macron corre con Kipchoge leggenda della maratona

A Nairobi, il presidente francese ha partecipato a una corsa con Eliud Kipchoge, noto atleta keniano e recordman mondiale della maratona. L'evento si è svolto in un contesto privato e ha visto la presenza di poche persone. La partecipazione di un capo di stato a una sessione di allenamento di un atleta di fama internazionale ha attirato l'attenzione dei media locali.

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