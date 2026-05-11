Sorpresa a Nairobi | Macron corre con Kipchoge leggenda della maratona
A Nairobi, il presidente francese ha partecipato a una corsa con Eliud Kipchoge, noto atleta keniano e recordman mondiale della maratona. L'evento si è svolto in un contesto privato e ha visto la presenza di poche persone. La partecipazione di un capo di stato a una sessione di allenamento di un atleta di fama internazionale ha attirato l'attenzione dei media locali.
(Adnkronos) – Metti una corsetta, in Kenya, con il re della maratona Eliud Kipchoge. Un privilegio per pochi. Oggi, lunedì 11 maggio, la giornata è stata da ricordare per il presidente della Francia Emmanuel Macron, in visita istituzionale nel Paese africano nell'àmbito dell'Africa Forward Summit, vertice volto a ridefinire in maniera strategica i rapporti con il continente. Qui, Macron ha incontrato il leggendario maratoneta (oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e a Tokyo, nel 2021) approfittandone per fare due chiacchiere sul valore dello sport. Poi, Macron e il campione keniano – universalmente riconosciuto come ambasciatore dei grandi valori dello sport e della competizione – hanno continuato a discutere in strada, durante una rilassante corsa per le vie di Nairobi.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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