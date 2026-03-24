A 93 anni, un uomo ha completato per la 31ª volta la maratona di Roma, partecipando anche quest'anno alla competizione. Da oltre quattro decenni, non ha saltato nessuna edizione, tranne quelle cancellate per motivi organizzativi. Al traguardo è stato accolto con entusiasmo, dimostrando una costanza che supera ogni aspettativa. La sua presenza rappresenta un esempio di impegno e determinazione nel tempo.

Antonio Rao continua a macinare chilometri, correndo inarrestabile verso il futuro: il 93enne corridore anche quest’anno ha concluso la maratona di Roma (per la 31esima volta, non ne ha saltata una dal 1983 se non quelle in cui non si è svolta), accolto come un eroe al traguardo. Parliamo di una leggenda del running, un atleta che detiene il record mondiale della specialità nella categoria M90, ovvero quella riservata a chi ha compiuto 90 anni. Rao, calabrese di nascita ma ormai di stanza a Roma da un’ottantina d’anni, lo ha stabilito nel 2023, sempre nella maratona della capitale, correndo in 6 ore, 14 minuti e 44 secondi e cancellando un primato che resisteva da quasi 20 anni, ovvero dal 2005 quando lo aveva realizzato l’americano Ernest Van Leeuwen. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Antonio Rao corre la maratona di Roma a 93 anni e diventa una leggenda: la forza di non mollare

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