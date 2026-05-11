Nelle indagini sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari, avvenuta il 20 aprile da Castell'Arquato, si fa strada una nuova pista dopo il ritrovamento dell’auto nei pressi del Friuli. La donna, di 49 anni, con i figli di 16 e 14 anni e quattro cani, non è stata ancora trovata, ma nelle ultime ore è spuntata una lettera che potrebbe fornire nuovi elementi. Le ricerche si sono intensificate in diverse zone della regione.

Possibile svolta nelle indagini sul caso della 49enne Sonia Bottacchiari, scomparsa il 20 aprile da Castell'Arquato con i figli di 16 e 14 anni e quattro cani e le cui ricerche si stanno concentrando in Friuli, dove è stata ritrovata la loro auto. Il ritrovamento di una letteraA imprimere una.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Argomenti più discussi: Sonia e i figli scomparsi, spunta una lettera e si allargano le ricerche; Sonia Bottacchiari e i suoi figli avvistati in una zona di montagna in Friuli: cosa sappiamo; Famiglia scomparsa in Friuli, nessuna traccia di Sonia Bottacchiari e dei figli: cosa sappiamo; Si licenzia, poi parte con i suoi due figli e sparisce con loro. Il giallo di Sonia Bottacchiari: l'auto ritrovata e la denuncia dell'ex marito.

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