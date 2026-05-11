Durante l'ultima prova di slalom a Valderice, il pilota Di Matteo ha conquistato la vittoria con la sua Gloria C8 Suzuki. Nel corso della gara, alcuni concorrenti si sono sfidati per ottenere il secondo posto, ma i dettagli su chi abbia battuto chi non sono stati resi noti. Il tracciato, caratterizzato da un percorso tecnico, ha influenzato la posizione finale di diversi partecipanti, determinando le classifiche di gara.

? Domande chiave Chi ha sfidato Di Matteo per il secondo posto sul podio?. Come ha influito il tracciato tecnico sulla classifica finale?. Quali auto storiche hanno attirato l'attenzione degli appassionati?. Cosa comporta questo successo per la Coppa ACI Sport 5ª Zona?.? In Breve Andrea Raiti e Francesco Bigione completano il podio con GMG e Gloria B5.. Vittorie di Giuseppe Catalano, Crispino Farace e Gianfranco Barbaccia nelle categorie speciali.. Giorgio Scimeca e Flavio Catalano trionfano nelle classi storiche HST1 e HST2.. Evento inaugurale Coppa ACI 5ª Zona inserito nel circuito Challenge degli Emiri.. Antonino Di Matteo ha conquistato...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slalom Valderice: Di Matteo domina con la Gloria C8 Suzuki

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