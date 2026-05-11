Durante gli Internazionali d'Italia a Roma, si svolge un atteso confronto tra due dei migliori tennisti mondiali. Jannik Sinner ha l’opportunità di eguagliare il record di Djokovic nei tornei Masters 1000, una gara che tiene alta l’attenzione degli appassionati. La partita si gioca sul Centrale del Foro Italico, offrendo una vetrina importante per il talento italiano e per il percorso che potrebbe portarlo a uno storico traguardo.

C'è un derby per il numero uno del mondo agli Internazionali d'Italia a Roma: sul Centrale del Foro l'altoatesino affronterà Pellegrino C'è un derby a sopresa per Sinner agli Internazionali d'Italia. Negli ottavi, dopo aver travolto Popyrin, il numero uno del mondo affronterà Andrea Pellegrino, che ha battuto a sorpresa Tiafoe, numero 22 del ranking Atp. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Pellegrino, match in programma martedì 12 maggio alle ore 15. Sinner non ha avuto problemi nel match contro Popyrin, che si è arreso in poco più di un'ora giocando una delle sue peggiori partite della carriera. Andato sotto subito, l'australiano si è fatto travolgere da Jannik che alla fine ha sostenuto poco più di un allenamento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Pellegrino, Jannik può raggiungere il record di Djokovic nei Masters 1000: il pronostico

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Pubblicato il programma della giornata di domani agli #IBI26. Apre il Campo Centrale, alle ore 11, Lorenzo #Musetti, con le condizioni della sua coscia da verificare, contro Casper Ruud. Non prima delle 15, toccherà a Jannik #Sinner ed Andrea #Pellegrino. S x.com

ATP M1000 Roma Turno di 32: A. Pellegrino ha battuto [20] F. Tiafoe, 7-6(8) 6-1 reddit

Sinner: L’affetto della gente mi stupisce sempre. Poi si dimentica il precedente con Pellegrino…Le parole in conferenza stampa del n.1 del mondo dopo la vittoria in scioltezza con Popyrin ROMA – Dunque anche Sinner può commettere un (piccolo) errore, anche Jannik è umano e si dimentica qualcosa. tennisitaliano.it