Jannik Sinner prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis di Roma, vincendo facilmente il match dei sedicesimi contro Propyrin con un punteggio di 6-2, 6-0 in poco più di un’ora. Ora si prepara per gli ottavi di finale, dove affronterà un avversario di livello superiore nel derby previsto contro Pellegrino. La sua corsa nel torneo continua senza grandi difficoltà finora.

Jannik Sinner continua ad andare avanti agli internazionali di tennis di Roma. Una formalità l’incontro dei sedicesimi contro Propyrin, battuto seccamente (6-2, 6-0) in poco più di un’ora. Un match senza storia, con il numero uno del mondo che domani affronterà la sorpresa Andrea Pellegrino negli ottavi di finale. Una pura formalità. In poco più di un’ora Jannik ha vinto la sua partita, dimostrando la sua enorme forza e solidità. Il povero Propyrin non ha potuto fare altro che assistere, da attore non protagonista, alla sicurezza disarmante del leader del circuito mondiale. Che ora dovrà affronta la sorpresa Pellegrino, nel derby tutto italiano degli ottavi di finale che si annuncia assai scontato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner continua come un rullo compressore: battuto Propyrin, ora derby negli ottavi con Pellegrino

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