Fabiana caduta nel pozzo profondo 15 metri in un parco a Roma | Pensavo che sarei morta

Da thesocialpost.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è rimasta intrappolata in un pozzo di circa 15 metri nel quartiere sud-ovest di Roma. La donna, che stava passeggiando nel parco, è scivolata nel buco senza alcuna segnalazione visibile, cadendo nel vuoto e rimanendo ferita. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, e la donna è stata tratta in salvo. La vicenda si è verificata in un’area pubblica con accesso libero.

Un passo nel vuoto, poi la caduta e il buio. Si è trasformata in una tragedia sfiorata la passeggiata di una donna nel quadrante sud-ovest della Capitale, dove un pozzo non segnalato si è rivelato una trappola invisibile. Protagonista della vicenda è Fabiana Ferrante, quarantenne romana, precipitata nel pomeriggio di ieri all’interno di una cavità profonda circa 15 metri nel Parco della Pace. Leggi anche: Precipita in un pozzo all’Eremo di Monte Giove: morto un 34enne, indagini sulla caduta Caduta nel pozzo nascosto tra l’erba. Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna stava camminando insieme al marito all’interno dell’area verde quando, senza accorgersene, è finita nel vuoto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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