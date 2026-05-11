Sicurezza i bagnini di Rimini arruolano i tutor | Di giorno vigileranno il lungomare di sera la spiaggia
A Rimini, la cooperativa dei bagnini ha avviato un progetto per rafforzare la presenza sul lungomare e sulla spiaggia. I nuovi tutor saranno presenti di giorno e di sera, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il controllo dell’area. La scelta mira a garantire un presidio più costante durante tutto l’arco della giornata. Il progetto prevede l’impiego di queste figure specifiche per monitorare le zone frequentate dai bagnanti.
Rimini, 11 maggio 2026 – In spiaggia arrivano i tutor. Di giorno e di notte. È il progetto a cui sta lavorando la cooperativa bagnini di Rimini sud, per aumentare la sicurezza e il presidio dell’arenile e anche del lungomare. Già da anni tanti stabilimenti balneari, bar e r istoranti di spiaggia durante le ore notturne sono sorvegliati da vigilantes privati, arruolati dai titolari per evitare furti e danni alle attività. Ma il nuovo progetto che la cooperativa bagnini intende avviare quest’estate sarà rivolto soprattutto alla sicurezza dei bagnanti e dei turisti. Controlli rafforzati in spiaggia a Rimini. “Si tratta di una novità assoluta...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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