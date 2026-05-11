Sicurezza i bagnini di Rimini arruolano i tutor | Di giorno vigileranno il lungomare di sera la spiaggia

A Rimini, la cooperativa dei bagnini ha avviato un progetto per rafforzare la presenza sul lungomare e sulla spiaggia. I nuovi tutor saranno presenti di giorno e di sera, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il controllo dell’area. La scelta mira a garantire un presidio più costante durante tutto l’arco della giornata. Il progetto prevede l’impiego di queste figure specifiche per monitorare le zone frequentate dai bagnanti.

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Rimini, 11 maggio 2026 – In spiaggia arrivano i tutor. Di giorno e di notte. È il progetto a cui sta lavorando la cooperativa bagnini di Rimini sud, per aumentare la sicurezza e il presidio dell’arenile e anche del lungomare. Già da anni tanti stabilimenti balneari, bar e r istoranti di spiaggia durante le ore notturne sono sorvegliati da vigilantes privati, arruolati dai titolari per evitare furti e danni alle attività. Ma il nuovo progetto che la cooperativa bagnini intende avviare quest’estate sarà rivolto soprattutto alla sicurezza dei bagnanti e dei turisti. Controlli rafforzati in spiaggia a Rimini. “Si tratta di una novità assoluta...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, i bagnini di Rimini arruolano i tutor: “Di giorno vigileranno il lungomare, di sera la spiaggia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno a Pasqua: coppia di turisti denunciata dalla poliziaLa scena hot nel giorno di Pasqua, intorno all'ora di pranzo, nei pressi del bagno 30 di Rimini. Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno: sconcerto tra i turistiIn questi giorni milioni di italiani stanno approfittando delle temperature quasi estive per festeggiare insieme le festività pasquali. Argomenti più discussi: Sicurezza, i bagnini di Rimini arruolano i tutor: Di giorno vigileranno il lungomare, di sera la spiaggia; Servizio di salvamento e sicurezza dei bagnanti, l'assessore Di Cocco: Uffici al lavoro; Apprezzamenti e dubbi: Ok la norma sui bagnini. Altre invece più difficili; Bagnini, servizio a rischio: il Comune accelera per il bando.