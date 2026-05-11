Siamo assuefatti a stress e ansia diciamo che è ‘tutto ok’ anche quando non lo è affatto e poi esplodiamo in picchi di rabbia estrema | cos’è la sindrome del sufficiente e quali sono i sintomi

Da ilfattoquotidiano.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti tendono a nascondere o minimizzare i propri disagi, affermando che va tutto bene quando in realtà non è così. Questa condizione porta a una sorta di abitudine a convivere con stress e ansia, fino a esplodere in episodi di rabbia intensa. La cosiddetta “sindrome del sufficiente” si manifesta così attraverso segnali di malessere che vengono ignorati o sottovalutati, creando un ciclo di tensione che si prolunga nel tempo.

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Non stiamo bene. Ma neanche abbastanza male da fermarci. È qui che si annida il problema: nell’ assuefazione al “tirare avanti”. Una stanchezza di fondo che non fa notizia, un’ansia che non esplode, una tensione costante che diventa abitudine. La chiamano “sindrome del sufficiente”: una condizione in cui si resta operativi, produttivi, perfino efficienti, ma svuotati. E proprio perché si continua a funzionare, il malessere smette di essere percepito come tale. Si normalizza. Il punto, però, non è solo individuale. È culturale. Viviamo immersi in un clima che premia la resistenza più del benessere, l’adattamento più della consapevolezza. Così si abbassa la soglia di ciò che consideriamo accettabile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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