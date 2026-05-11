Molti tendono a nascondere o minimizzare i propri disagi, affermando che va tutto bene quando in realtà non è così. Questa condizione porta a una sorta di abitudine a convivere con stress e ansia, fino a esplodere in episodi di rabbia intensa. La cosiddetta “sindrome del sufficiente” si manifesta così attraverso segnali di malessere che vengono ignorati o sottovalutati, creando un ciclo di tensione che si prolunga nel tempo.

Non stiamo bene. Ma neanche abbastanza male da fermarci. È qui che si annida il problema: nell’ assuefazione al “tirare avanti”. Una stanchezza di fondo che non fa notizia, un’ansia che non esplode, una tensione costante che diventa abitudine. La chiamano “sindrome del sufficiente”: una condizione in cui si resta operativi, produttivi, perfino efficienti, ma svuotati. E proprio perché si continua a funzionare, il malessere smette di essere percepito come tale. Si normalizza. Il punto, però, non è solo individuale. È culturale. Viviamo immersi in un clima che premia la resistenza più del benessere, l’adattamento più della consapevolezza. Così si abbassa la soglia di ciò che consideriamo accettabile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo assuefatti a stress e ansia, diciamo che è ‘tutto ok’ anche quando non lo è affatto e poi esplodiamo in picchi di rabbia estrema”: cos’è la “sindrome del sufficiente” e quali sono i sintomi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quando sei stressato a lavoro!succede anche a voiScrivetelo nei commenti! #stress #lavoro #ridere

Notizie correlate

Che cos'è, quali sono i sintomi, che cosa comporta: tutto quel che c'è da sapereOspite a Verissimo, Taylor Mega ha riportato sotto i riflettori un tema che molte donne scoprono solo quando iniziano a pensare a una gravidanza: la...

“Il Paradiso delle Signore mi ha tolto lo stress e l’ansia. Ho cantato in Vaticano e per il Papa. Ora sono il Maresciallo che tutto sa e tutto vede”: parla Alessandro TersigniAlessandro Tersigni è tra i protagonisti del film “Carmen è partita”, un film di e con Domenico Fortunato con la partecipazione di Maurizio Mattioli,...