Si fingono sorde e chiedono soldi | denunciate per truffa

Due donne sono state denunciate a Bologna per truffa dopo aver tentato di ingannare due uomini fingendosi sorde. Le donne, usando gesti e suoni monosillabici, avevano cercato di convincere le vittime a donare denaro per una presunta raccolta fondi destinata a un centro per bambini disabili. Le persone presenti hanno notato il comportamento sospetto e hanno allertato le forze dell'ordine.

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