Si fingono sorde e chiedono soldi | denunciate per truffa
Due donne sono state denunciate a Bologna per truffa dopo aver tentato di ingannare due uomini fingendosi sorde. Le donne, usando gesti e suoni monosillabici, avevano cercato di convincere le vittime a donare denaro per una presunta raccolta fondi destinata a un centro per bambini disabili. Le persone presenti hanno notato il comportamento sospetto e hanno allertato le forze dell'ordine.
Bologna, 11 maggio 2026 – Le ha notate mentre, fingendosi non udenti e utilizzando gesti e suoni monosillabici, tentavano di impietosire due uomini allo scopo di farsi dare dei soldi per una fantomatica raccolta fondi per un centro per bambini disabili. La truffa della ‘sottoscrizione per i sordomuti’, è stata sventata l’altra mattina davanti a un negozio di elettronica in via del Terrapieno. L’inganno della finta raccolta fondi Ad assistere alla messinscena messa in atto da due giovani pregiudicate romene di 24 e 26 anni, c’era infatti un agente libero dal servizio che, capito cosa stesse accadendo, ha atteso così da ‘incastrarle’. Le due,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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