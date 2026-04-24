Sfida fotografica | vota lo scatto del mese e vinci stampe pro
? Cosa sapere Barbara Brusoni pubblica lo scatto Fragola di mare per la rubrica di Senigallia Notizie.. Il voto su Facebook premierà con stampe professionali Zona Immagine il fotografo più votato.. Venerdì 24 aprile 2026, Barbara Brusoni firma la nuova uscita della rubrica Una Foto al Giorno con uno scatto intitolato Fragola di mare, protagonista di una sfida visiva che coinvolge l’intera comunità locale attraverso il voto digitale. L’immagine proposta per questa giornata non rappresenta solo un momento estetico catturato dall’obiettivo della fotografa, ma si inserisce in un percorso collettivo gestito dalla redazione di Senigallia Notizie. Ogni singolo scatto pubblicato quotidianamente viene raccolto in un apposito album mensile, creando un archivio visivo del territorio che attende solo di essere esplorato dai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu
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