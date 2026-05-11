Serie D niente di scontato Le big rimaste ’inchiodate’

Nel campionato di Serie D, le squadre più quotate stanno incontrando molte difficoltà nel tentativo di risalire la classifica. Le partite finora disputate hanno mostrato risultati inaspettati, con alcune delle principali contendenti ferme in posizione difficile. La situazione attuale evidenzia come nessuna squadra possa considerarsi già fuori dalla corsa, mentre molte altre devono affrontare sfide impreviste per mantenere o migliorare il proprio rendimento.

Per comprendere meglio la difficoltà che c’è a riemergere dal campionato di Serie D e di conseguenza capire la necessità di allestire un organico che sia effettivamente in grado di puntare all’obiettivo massimo, basta guardare quanti club di blasone anche superiore a quello del Pontedera sono impantanati, o lo sono stati, nel massimo torneo dilettantistico. Tra le nove promosse solo tre hanno una certa tradizione professionistica: Treviso (girone C), Grosseto (E) e Barletta (H). I veneti sono riusciti nel salto dopo 3 stagioni, dopo averne trascorse due in Eccellenza, livello dal quale erano ripartiti dopo il fallimento. I toscani (che si sono affidati in panchina a Paolo Indiani) di campionati ne hanno invece impiegati quattro, con il primo, cioè quello seguente alla retrocessione dalla Serie C, concluso con una salvezza ai play out.🔗 Leggi su Lanazione.it

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