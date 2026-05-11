Cesc Fabregas ha giocato un ruolo chiave nella vittoria del Como contro il Verona, contribuendo alla qualificazione europea della squadra. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per i padroni di casa, che ora si preparano ad affrontare le competizioni continentali. La squadra, grazie anche all'apporto del centrocampista, ha ottenuto il suo obiettivo stagionale, consolidando la posizione in classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. PISA, ITALIA – 6 GENNAIO: Anastasios Douvikas del Como 1907 celebra il suo gol durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Como 1907 all’Arena Garibaldi, il 6 gennaio 2026. (Foto di Gabriele MaltintiGetty Images) Grazie a una vittoria per 1-0 contro il Hellas Verona, il Como ha matematicamente garantito un posto in Europa per la stagione 2026-27. La rete decisiva è stata realizzata dal centravanti Tasos Douvikas. La squadra di casa ha minacciato per prima nei primi minuti. Kieron Bowie ha fatto un ottimo lavoro nel mantenere palla, servendo un passaggio rasoterra nell’area piccola, ma Jean Butez ha compiuto un intervento eccezionale per neutralizzare il tiro di Tomas Suslov.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A: Fabregas guida il Como alla vittoria e alla qualificazione europea contro il Verona.

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History on the Lake Como Secure First Ever European Qualification

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