In un momento di sfide, le autorità locali hanno annunciato nuovi investimenti nelle scuole e nei servizi pubblici, tra cui fondi destinati alla realizzazione di una ciclopista. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture e sostenere lo sviluppo della comunità. Durante una conferenza, un rappresentante ha sottolineato l’impegno a combinare attenzione ai bisogni e crescita, mantenendo stabile il percorso di miglioramento.

EMPOLESE VALDELSA "In un contesto complesso, abbiamo tenuto insieme rigore e sviluppo. Ed è su questa base che possiamo continuare a costruire il futuro della nostra comunità". Il vice-sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Alessio Mantellassi, ha così presentato nell’ultimo consiglio e all’assemblea metropolitana composta da tutti i sindaci, il rendiconto della gestione 2025 della Città Metropolitana di Firenze. L’esercizio 2025 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di 89,6 milioni di euro, mentre le entrate tributarie si attestano a 128,4 milioni di euro, (per un dato sostanzialmente in linea con il 2024). La spesa corrente cresce e si attesta a 142,1 milioni di euro (superiore di 4.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole, nuovi investimenti. Fondi anche per la ciclopista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inaugurazione Ciclodromo Comune di Porto Sant'Elpidio puntata n 302 A Ruota Libera 27 3 26

Notizie correlate

Leggi anche: Piano Investimenti: nuovi fondi in arrivo per servizi, sicurezza e spazi pubblici

Sicurezza scuole Rieti: ok nuovi fondi per l’Istituto Jucci? Cosa scoprirai Come verrà trasformata l'ex sede dell'Alberghiero per accogliere gli studenti? Chi ha coordinato il piano tecnico per i rischi...

Argomenti più discussi: Scuole, nuovi investimenti. Fondi anche per la ciclopista; Edilizia scolastica PNRR, ad Albaredo d’Adige e Mozzecane nuovi investimenti per innovazione, sicurezza e futuro delle scuole; Scuole e palazzetto, fondi per gli interventi; Fondi per 5 milioni al Comune di Tivoli: investimenti su strade e scuole.