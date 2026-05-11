Scuole nuovi investimenti Fondi anche per la ciclopista

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di sfide, le autorità locali hanno annunciato nuovi investimenti nelle scuole e nei servizi pubblici, tra cui fondi destinati alla realizzazione di una ciclopista. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture e sostenere lo sviluppo della comunità. Durante una conferenza, un rappresentante ha sottolineato l’impegno a combinare attenzione ai bisogni e crescita, mantenendo stabile il percorso di miglioramento.

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EMPOLESE VALDELSA "In un contesto complesso, abbiamo tenuto insieme rigore e sviluppo. Ed è su questa base che possiamo continuare a costruire il futuro della nostra comunità". Il vice-sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Alessio Mantellassi, ha così presentato nell’ultimo consiglio e all’assemblea metropolitana composta da tutti i sindaci, il rendiconto della gestione 2025 della Città Metropolitana di Firenze. L’esercizio 2025 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di 89,6 milioni di euro, mentre le entrate tributarie si attestano a 128,4 milioni di euro, (per un dato sostanzialmente in linea con il 2024). La spesa corrente cresce e si attesta a 142,1 milioni di euro (superiore di 4.🔗 Leggi su Lanazione.it

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