Sicurezza scuole Rieti | ok nuovi fondi per l’Istituto Jucci

Nella città di Rieti sono stati assegnati nuovi fondi per migliorare la sicurezza delle scuole, in particolare all'Istituto Jucci. L'ex sede dell'Alberghiero sarà riqualificata per accogliere gli studenti, con lavori mirati a rendere gli spazi più sicuri. Il piano tecnico per i rischi sismici è stato coordinato da un professionista incaricato, che ha supervisionato le operazioni di adeguamento strutturale degli edifici scolastici.

? Cosa scoprirai Come verrà trasformata l'ex sede dell'Alberghiero per accogliere gli studenti?. Chi ha coordinato il piano tecnico per i rischi sismici?. Come funzionerà la rotazione degli alunni durante i lavori di messa in sicurezza?. Perché l'adeguamento dei costi è fondamentale per la stabilità degli edifici?.? In Breve Cabina di regia approva adeguamento costi il 30 aprile scorso.. Ingegnere Andrea Brizi coordina la sezione rischi sismici della Provincia.. Ex Alberghiero diventerà polo didattico per la rotazione degli studenti.. Commissario Castelli e assessore Rinaldi monitorano il piano economico.. Il 30 aprile la cabina di regia ha approvato un adeguamento dei costi per l’Istituto C.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza scuole Rieti: ok nuovi fondi per l’Istituto Jucci Notizie correlate Scacco matto totale: il Carlo Jucci di Rieti vince ogni categoriaL’Istituto IIS Carlo Jucci ha dominato il Trofeo Scacchi Scuola svoltosi il 28 marzo, conquistando il primo posto in ogni categoria disputata. Rieti: 21 nuovi assunti e 1 milione per la sicurezzaIl comune di Rieti sta per attivare un piano di assunzioni che porterà 21 nuove figure professionali all’interno della macchina amministrativa. Una raccolta di contenuti Incremento fondi per la succursale dello JucciIl lavoro tra enti è ancora una volta strategico per avviare una svolta per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ordine superiore della provincia di Rieti. Grazie al commissario straordi ... rietinvetrina.it Riaperta ufficialmente la palestra dello Jucci dopo l’intervento di miglioramento sismicoRIETI - È stata ufficialmente riaperta oggi la palestra dell’Istituto Carlo Jucci di Rieti, al termine dell’intervento di miglioramento sismico finanziato dalla Provincia di Rieti. Alla cerimonia di ... ilmessaggero.it