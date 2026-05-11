SCS approva il bilancio 2025 | utile di 434.697 euro e spinta green

L’assemblea ha approvato il bilancio al 2025, con un utile di circa 435 mila euro. Tra i principali risultati figurano una crescita nell’utilizzo di mezzi Euro 6, che contribuiranno a ridurre le emissioni. Inoltre, sono state adottate strategie che hanno portato a una diminuzione del 5% nei consumi elettrici. Questi dati sono stati presentati durante l’evento, che ha anche illustrato le iniziative di sostenibilità messe in atto.

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? Punti chiave Come influirà l'acquisto dei nuovi mezzi Euro 6 sulle emissioni?. Quali strategie hanno permesso di ridurre i consumi elettrici del 5%?. Perché la logistica sta riuscendo a contrastare il rincaro dei carburanti?. Come ha influito la stabilità dei lavoratori sulla soddisfazione dei cittadini?.? In Breve Consumi elettrici calati del 5% e produzione fotovoltaica cresciuta del 35,7%.. Il vicepresidente Stefano Tuberga segnala calo del 15,4% consumi carburante tramite impianto trasferenza.. Andrea Grigolon evidenzia bilancio di sostenibilità redatto volontariamente da cinque anni.. Infortuni sul lavoro diminuiti del 10% con 96% di contratti a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SCS approva il bilancio 2025: utile di 434.697 euro e spinta green ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Veneto, Cav (Passante) approva il bilancio 2025: utile a 30,4 milioni di euro in crescita del +3,8%